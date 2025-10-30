この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

塾講師ヒラ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【チート級】"これ"だけやめれば誰でも余裕で偏差値70超えます。」と題した動画を公開。多くの学生が陥りがちな成績が伸び悩む勉強法を「思考停止ウイルス」と断じ、その根本原因と偏差値を飛躍させるための具体的な思考法を提言した。



動画でヒラ氏は、解けなかった問題の解説を読んで「なるほど」と納得するだけの行為を「それは勉強ではありません。ただの“自己満作業”です」と一刀両断。この勉強法を続ける限り「今後一生あなたの偏差値が上がることはありません」と厳しく指摘した。多くの学生は新しい知識を「足し算」することに注力しがちだが、偏差値70を超えるトップ層は徹底的に不要な思考を「引き算」していると解説する。



その根源にあるのが、学んだ知識が整理されず、テスト本番で取り出せない「思考のブラックボックス化」という問題であるとヒラ氏は語る。この状態に陥る原因は、「ロジカル不足」と「リマインド不足」の2つしかないと断定。解決策として、思考を言語化し、誰にでも説明できるレベルまで落とし込むことで思考を整理する「思考の透明化」の重要性を説いた。



具体的な実践方法として、勉強内容に「抜けはないか？」「誤りはないか？」を確認する「チェックリスト勉強法」や、思い出す場所やタイミングをあらかじめ決めておく「リマインドシステム」の構築を紹介。「この投稿には『コレ大人でも重要ですよね。仕事関係でも役立つので参考になります。』などのコメントが寄せられた。」と、学生だけでなく社会人からも共感の声が集まっている。ヒラ氏は、テスト本番で知識を瞬時に引き出せる状態を目指すことが重要だと述べ、自身の勉強法を見直すよう視聴者に強く促した。