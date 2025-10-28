ベッセント米財務長官がトランプ大統領の訪韓期間中に韓国との貿易協定妥結が容易ではないことを示唆した。トランプ大統領のアジア歴訪に同行しているベッセント長官は27日、東京に向かう大統領専用機内で記者らと会い、「韓米交渉が首脳会談（29日）当日中に妥結するか」との質問に「まだそうではないと考える」と答えた。ただ彼は「細部事項を多く調整しなければならないだけであり非常に複雑な交渉」としながらも「ほぼ仕上げ段階にきている。全体的な枠組みは固まり、いまは細部事項を整理している」と説明した。

韓国でも慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機に行われる韓米首脳会談を控え韓米関税交渉が膠着状態というメッセージが相次いでいる。李在明（イ・ジェミョン）大統領は27日に公開された米ブルームバーグとのインタビューで、「投資方式、投資金、日程、損失分担と投資利益配分方式などがいずれも争点として残っている。米国が自国の利益を最大化しようとするのは理解するが、それが韓国に破滅的な結果を招いてはならない」と強調した。ただ李大統領は「対話が続いており考えに一部溝があるが、（妥結）遅延が必ずしも失敗を意味しはしない。韓国は米国の同盟であり友邦なのでわれわれは双方が受け入れられる合理的な結果に到達できるものと信じ、そのようにしなければならない」と明らかにした。国家安全保障室のオ・ヒョンジュ第3次長もこの日開かれた外信懇談会で「現在の進行を見ると今回妥結するのは少し難しいのではないかと思う」と述べた。

大統領室と韓国政府によると、両国は7月に大きな枠組みで合意した3500億ドル規模の対米投資パッケージ構成と履行方式をめぐりかけひきを続けている。米国は今後8年間にわたり年250億ドルずつ2000億ドルを直接現金投資で執行するよう要求しており、韓国は年150億ドル以上は不可能という立場だという。

トランプ大統領が24日に「（韓国との関税交渉が）妥結に非常に近い」としながらトップダウン方式で交渉を妥結させられるとの見通しも出したが、現時点では容易ではない。与党核心関係者は「談判合意はある程度溝が埋まった状態で可能だがいまはそうではない。両大統領の昼食、首脳会談の日程も長い方ではないため談判は容易ではない」とした。大統領室は関税関連の了解覚書（MOU）や共同声明は発表できなくても、現在までに合意した内容を法的拘束力のないファクトシート形態などで発表する案を米国側と議論中だ。

ただ劇的な交渉妥結も排除することはできない。オ次長は「交渉決裂というのは韓国政府の立場ではない。最後まで交渉団は締結に向け努力する」と強調した。

両国高位関係者の発言を世論戦と見る見方もある。米ホワイトハウスは26日に、マレーシア、タイ、カンボジアと相互関税率19％、ベトナムと20％の貿易合意共同声明を発表した。ソウル大学法学専門大学院のイ・ジェミン教授は「今回のAPEC首脳会議期間にも結論を出せなければ不発という認識が国際的に印象付けられるほかない。両国がすでにとても多くの時間を投資しただけに今回の会談をそのままやり過ごすのは難しい」と話した。