¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö´ë¶ÈÂÐ±þ¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡ª ²¼ÀÁË¡¤Ï¼èÅ¬Ë¡¤ØÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ ´ë¶È¼è°ú²Ý¤Î¾®»³¸÷¹°¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡Ê¤È¤ê¤Æ¤¤Û¤¦¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¤Ï¸¶Ìý¤ä¸¶ºàÎÁ¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÂ¶â¾å¾º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð±¿Á÷Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥È¾å¾º¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©¾ì¤Î¼å¤¤²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤ÏÈ¯Ãí¸µ¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Å¤é¤¯¡¢²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ë²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¤âÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ë¡Î§¤¬¡Ö²¼ÀÁË¡¡×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï²þÀµË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Ì¾¾Î¤â¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼ÀÁË¡¤«¤é¼èÅ¬Ë¡¤ËÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È²¼ÀÁ¤±¡É¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¡È¾å²¼´Ø·¸¡É¤Ê¤ÉÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È²¼ÀÁ¤±¡É¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢²¼ÀÁË¡¤¬¼èÅ¬Ë¡¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼èÅ¬Ë¡¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÀ½Â¤°ÑÂ÷Åù¤Ë·¸¤ëÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤ÎÃÙ±äÅù¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¬¾Î¤¬¡ÖÃæ¾®¼õÂ÷¼è°úÅ¬Àµ²½Ë¡¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¡¢¡Ö¿Æ»ö¶È¼Ô¡×¤Ï¡Ö°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²þÀµË¡¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ëº£²ó¤Î²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤°ìÊýÅª¤ÊÂå¶â·èÄê¤Î¶Ø»ß¡×
Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤«¤é¡Ö¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç²Á³Ê¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÀâÌÀ¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î°ìÊýÅª¤ÊÂå¶â·èÄê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢²Á³Ê¶¨µÄ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö¼ê·ÁÊ§¤¤Åù¤Î¶Ø»ß¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È´Ö¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï¡Ö¼ê·Á¡×¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Á¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Î´üÆü¤ËÆÃÄê¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿Í²Á¾Ú·ô¤Ç¡¢¡Ö¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤¤¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¼ê·ÁÊ§¤¤¤Ï¡¢Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î´ÉÍý¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼ê·ÁÊ§¤¤¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÁ¬µÚ¤Ó¼ê·Á°Ê³°¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÅ»ÒµÏ¿ºÄ¸¢¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤¤´üÆü¡Ê¼õÎÎÆü¤«¤é60Æü°ÊÆâ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÂå¶â¤ÎÁ´³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÂÐ²Á¤ò´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤ºËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¼ê·Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÌ³¾å¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾®»³¤µ¤ó¡£»ÙÊ§¤¦Â¦¤È¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¡¢ÁÐÊý¤Î½àÈ÷¤ÈÍý²ò¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÖÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤Î³ÈÂç¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¼ÀÁË¡¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö¼è°úÅö»ö¼Ô¤Î»ñËÜ¶â¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¿ô¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ñËÜ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯Å¬ÍÑ³°¤À¤Ã¤¿È¯Ãí¼Ô¤Ç¤â¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼èÅ¬Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼è°úÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀ½Â¤°ÑÂ÷¡×¡Ö½¤Íý°ÑÂ÷¡×¡Ö¾ðÊóÀ®²ÌÊªºîÀ®°ÑÂ÷¡×¡ÖÌòÌ³Äó¶¡°ÑÂ÷¡×¤Î4¼ïÎà¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÆÃÄê±¿Á÷°ÑÂ÷¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ½Â¤°ÑÂ÷¡×¡ÄÊªÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ½Â¤¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢µ¬³Ê¡¢ÉÊ¼Á¡¢·Á¾õ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò»ØÄê¤·¡¢Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÀ½Â¤¤ä²Ã¹©¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È
¡Ö½¤Íý°ÑÂ÷¡×¡ÄÊªÉÊ¤Î½¤Íý¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î½¤Íý¤òÂ¾¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È
¡Ö¾ðÊóÀ®²ÌÊªºîÀ®°ÑÂ÷¡×¡Ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢³Æ¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤äºîÀ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦»ö¶È¼Ô¤¬¡¢Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤½¤ÎÀ©ºîºî¶È¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È
¡ÖÌòÌ³Äó¶¡°ÑÂ÷¡×¡ÄÂ¾¼Ô¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÌòÌ³¡Ë¤ÎÄó¶¡¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È
¡ÖÆÃÄê±¿Á÷°ÑÂ÷¡×¡Ä¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦ÊªÉÊ¤Î±¿Á÷¤òÂ¾¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è°ú¤Î¤³¤È
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡Î§¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÈÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÀ§Àµ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï³Æ¶È³¦¤ò½ê´É¤¹¤ë¾ÊÄ£¤â»ØÆ³¤ä½õ¸À¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Î»Ü¹Ô¤Ç¡¢²¼ÀÁË¡¤Ï¼èÅ¬Ë¡¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤ò²þ¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼è°ú¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê·ÁÊ§¤¤¤Ê¤É¤â1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯Ãí¤ò¼õ¤±¤¿Ê¬¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤âÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤â¡¢¼èÅ¬Ë¡¤Î´ð½à¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼è°ú¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¡È¡Ö²¼ÀÁË¡¡×¤Ï¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤Ø¡É¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿ù±º¤Ï¡ÈÅ¬Àµ¤Ê¼è°ú¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö¼èÅ¬Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¼èÅ¬Ë¡¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
