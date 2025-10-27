後藤真希さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【料理】後藤真希がお酒に合う簡単おつまみ 焼酎でできるおうちカクテルも作ってみました！』という動画を投稿。後藤さんが、お酒に合うアレンジおつまみレシピを紹介してくれました！

動画内で紹介した簡単レシピ2品がこちら♪

◼︎お手軽塩昆布キャベツ

【材料】・ざく切りキャベツ 150〜200g（スーパーやコンビニで売っているものでOK)・中華スープの素 5〜8g・塩昆布 5〜8g・ごま油 小さじ1以上

【作り方】（1）チャック付き袋に材料を全て入れる（2）空気を入れた状態で閉めて袋を振りながら混ぜれば完成

こちらについて後藤さんは、「私の中で定番」「本当に作り方がすごい簡単なんですよ」とコメント。

そして、調理をしながら「すごいもう私ズボラなんですよ。ズボラなので、こういう袋に一気に入れて」と言い「めちゃめちゃ楽なんですよ。手も汚れないし。やっぱね洗い物とか手が汚れるようなものって、後片付けが大変なので」と説明してくれました♪

【材料】※分量は全てお好みの量・いちご・オレンジ・カッテージチーズ・ドレッシング（オリーブ系、オニオン系がおすすめ）

【作り方】（1）いちごとオレンジをお皿に盛る（2）（1）の上にカッテージチーズを乗せる（3）ドレッシングをかければ完成

あっという間に完成すると、後藤さんは「早いでしょ」と言い、「フルーツなんだけどチーズがあることでカプレーゼっぽい感じになる」と教えてくれました♪

どちらも簡単で、後片付けも楽ちんなおつまみ。ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

◼︎動画もチェック！

動画内では、このほかにもおつまみレシピや、後藤さんがお酒を楽しむ様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより