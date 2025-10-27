「衣類が買えない」月11万円で暮らす83歳女性が明かす年金生活の現実と後悔
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に83歳の女性が出演し、現在の年金生活について赤裸々に語った。老後を見据えて社会保険のある職場で働いてきたという女性だが、物価高の影響で「衣類も買えない」と厳しい現状を明かしている。
動画に登場したのは、83歳で一人暮らしの女性。7年前に夫を亡くし、現在は年金で生活しているという。若い頃は事務員やスーパーマーケットの店員など、65歳まで仕事を続けてきた。その際、将来を考えて「社会保険のある所でないと働いていない」と、意識的に職場を選んでいたことを明かした。
その結果、現在受け取っている年金は2ヶ月に一度、介護保険料などを引かれて手取りで約22万円。月額にすると約11万円になる。家賃が水道代込みで4万3000円だといい、生活は「ギリギリ」だという。特に近年の物価高が家計を圧迫しており、「本当に困っております」と吐露。「削るのは食費よりも衣類。衣類が買えないです」と、厳しい節約術を語った。
若い頃は映画鑑賞や旅行が趣味で、稼いだお金は「好き勝手に使っていた」と振り返る。父親から「若い時にちゃんと貯めておきなさい」と言われていたものの、貯金はしてこなかったそうで、「遊びほうけた」と後悔を口にした。
最後に、若い世代へのメッセージを求められると、「しっかり遊んで、しっかり貯金して。それ以外にないです」と実体験に基づいたアドバイスを送った。老後を見据えた働き方を選んできた女性だからこそ、その言葉には重みがあり、計画的な資産形成の重要性を改めて考えさせられる内容となっている。
YouTubeの動画内容
