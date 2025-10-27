お笑いタレントの江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の公式Xが27日に更新され、ファミリーマートとのコラボ商品を巡る紹介動画を巡ってトルコに赴き謝罪したと発表した。

江頭は、コンビニチェーン・ファミリーマートとのコラボ商品「旨辛トルコ名物！伝説のケバブ風味ポテトチップス」を9月2日に発売。これにあわせて、自身のYouTubeチャンネルでは、実際にケバブの本場・トルコを訪れ、現地の人々に試食してもらう様子を公開していた。

しかし、この商品には豚肉成分が含まれていたにも関わらず、大半がイスラム教徒である現地の人々に説明がなかったのではないかとの指摘が浮上。宗教上、食べることが禁止されているものを事前の説明なしに試食させたとすれば大きな問題とされていた。その後、同7日に謝罪。「コンプライアンス対策専門の部署を設け、外部の方々の意見も取り入れながら、より慎重に動画を制作していきたい」としていた。

この日の投稿では「【ご報告】」とし「当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専門家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試食された方々に対してお詫びをしてまいりました」と現地に赴き謝罪したと発表。

「今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります。※当該動画は既に削除しております」と呼びかけた。