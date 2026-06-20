北中米Ｗ杯に出場しているセネガル代表チーム内に不満が渦巻いているという。「スポーツニュース・アフリカ」によると同国連盟から選手に払われるはずのボーナスが未払い、パプ・チャウ監督の正式契約が済んでいないなど数々の問題が噴出。日本時間２３日にノルウェー戦を控えるが、同サイトは「チャウ監督は不安定なプロ意識とアマチュア的な組織の下でチームを率いなければならない」と指摘している。報道によると、選手が不