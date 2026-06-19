インターネット通販向けの決済代行サービスなどを手がけるGMOイプシロン（東京都渋谷区）が2026年6月18日、新たに導入した配送サービスの月額費用を巡り、加盟店への案内が不十分なまま請求を開始したとして公式サイトで謝罪した。また、26年2月から5月に請求した月額費用を全額返金することも明らかにした。同社は18日、「今後は料金・規約変更の際の事前周知、ご案内・明細の分かりやすさ、お手続き導線の改善を徹底してまいりま