お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が20日に更新されたYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」に出演し、第1子誕生を報告した。妊娠中のタレント・みちょぱへの出産祝いを買いに行く企画だったが、吉村は「僕用のも買っていいですか?」と“意味深”な発言。スタッフからツッコまれるも「いや、うちも6月なのよ。言ってないけど」と突然の報告、テロップでは「第一子誕生おめでとうございます!」と表示さ