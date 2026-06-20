ユーチューバーのSUSURU（33）が20日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。実業家・堀江貴文氏（53）とのやりとりが話題となっている件について語った。堀江氏は3日に配信されたYouTube番組「REAL VALUE」で、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だ