お笑いタレント明石家さんま（70）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）に出演し、懇意にしているサッカー日本代表選手との関係性を明かした。20日（日本時間21日）に行われ、同局で生中継されるFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本−チュニジア戦を前にした特番。さんまはスタジオ生出演したほか、選手への事前インタビューの映像を流された。まず登場したのは、MF