イギリス南部で旅客列車同士が衝突し、運転士1人が死亡、およそ90人がけがをしました。警察などによりますと、南部のベッドフォード近郊で19日、列車同士が衝突する事故があり、運転士1人が死亡しました。また乗客ら89人がけがをし、このうち33人が重傷です。列車はいずれもロンドン方面に向かっていて、イギリスメディアは一方の列車が安全システムの不具合で停車していたところに、後続の列車が追突した可能性があると報じていま