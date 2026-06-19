カナダMFコネ（左）に危険なタックルをしたカタールMFマティボ【写真：ロイター】THE ANSWER

北中米W杯 コネがマティボと接触で負傷し、会場騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間18日、北中米W杯のカナダ対カタール戦は6-0でカナダが快勝した
  • 後半6分、カナダのMFコネがカタールMFマティボと接触して負傷
  • 監督は「意図的に酷いタックルをしたとは思えない」と説明した
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