6月19日、TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサーがInstagramを更新。アニメ『アルプスの少女ハイジ』風スタイルを披露するも、ファンからツッコミが入る事態となっている。《阿蘇山》とつづった浦野アナは《ハイジになった気分ワンピースはニュージーランドのマーケットで見つけた古着海外ではキッズと間違えられがちな私、サイズ合う服があってびっくり!!》と続け、濃い霧のなかで、ツインテールのヘアスタイルにバンダナで