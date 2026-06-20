琴平警察署 携帯電話にメッセージを送って元妻を脅したとして、香川県琴平町のタクシー運転手の男（61）が20日、脅迫の疑いで逮捕されました。 琴平警察署によりますと、男は19日午後8時半ごろから午後9時15分ごろの間、SNSアプリを使い、元妻の40代女性の携帯電話に「大量殺人なんかして自殺したらお前達にレッテルを貼れるし、気も晴れる。どうせなら、みんな一緒という考えもある」などと複数回、メッセ