勤務していた広島市のコンビニ店から現金169万円を盗んだとして31歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは広島市南区の31歳の無職の男です。警察によると、男は5月22日、当時勤務していた広島市南区のコンビニエンスストアの店内から、現金約169万円を盗んだ疑いです。男はこの日も勤務していて、店内の複数の場所から現金を盗む様子が防犯カメラが映っていたということです。警察の調べに対し、男は容疑を認めて