元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールト氏が、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節でのコメントについて謝罪した。18日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。オランダ代表と日本代表が激突したグループF第1節は白熱した展開に。後半開始早々にフィルジル・ファン・ダイクが先制点を叩き込むと、6分後に中村敬斗が相手GKのニアを撃ち抜く強烈なシュート沈めたが、その7分後にクリセンシオ・サマーフィル