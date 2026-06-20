お笑い芸人の宮川大輔が、２０日に更新された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日本テレビ系）の初期の心境を語った。１回目のロケは、西アフリカ・マリ共和国で行われた。その内容は、死者の祭りでお面をつけてリポートするというものだったが、宮川は「法被着た僕が、普通に踊って『星３つ！』とか言ってた」と回想。それを「スタジオで見た時、全然ウケてなくて。