【モデルプレス＝2026/06/20】インフルエンサーのMINAMIが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「美しすぎて二度見」美脚輝く◆MINAMI、美脚披露MINAMIはブルーとホワイトを基調としたフリルたっぷりのミニ丈ドレスで登場。ボリューム感のあるスカートから美しい脚を披露し、うさ耳のヘッドアクセサリーやリボン、レース