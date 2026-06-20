27〜28日に東京・有明アリーナで開催を予定していたロックフェスティバル「TOKYO MUSIC COLLECTION 2026」が中止になった。公式サイトが発表した。【写真】開催に向けてスペシャルメッセージを送っていた出演者ベテランから次世代を担う新鋭バンドまで、“日本ロックライブシーンの本物”を一つのステージに凝縮した、ロックフェスティバルをうたう同イベント。ALI、ASH DA HERO、KACHISAN、Kroi、MONGOL800、OWV、Protea*、RO