格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場経験のあるグラドル緒方友莉奈が１９日、Ｘを更新。炎上投稿を謝罪した。緒方は先日、電車内の画像とともに、「お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」と投稿。近くにニオイのする人物がいたことを訴えていた。この投稿には「あの生乾き臭する人って自分で気付かないのかな？」と賛同するコメントもあったが、「エチケット