最悪…満員電車で隣のおじさんが缶ビール「プシュ！」漂うおつまみ＆ゲップ臭がマスク貫通「ここの空気は吸いたくない！」気持ち悪くなった男性

仕事終わりの一杯を満員電車の中でやられたら堪らない。千葉県の40代男性（ITエンジニア／年収800万円）が、通勤電車でウンザリした出来事を振り返る。

それは、2人掛けの向かい合わせシートがある車両でのこと。満員の帰り道、運良く座れて、「ラッキー」と思ったのも束の間……

「隣が空いて、そこに座ってきたおじさんが、おもむろにプシュ！手には缶ビール。ごくごく飲んでア゛ァーッ、とおじさん特有の唸り声付きで」

おじさんは今度は手に持ったレジ袋をゴソゴソし始めた。（文：天音琴葉）

次の満員電車に押し込まれるか、我慢して座り続けるか……

おじさんがレジ袋の中から取り出したのは、まさかのおつまみの定番、おかきだった。

「ガサガサ…ボリボリボリ！…ゴクゴク。ガサガサッ！ボリボリボリボリボリボリボリ」

満員で酸欠にでもなりそうな車内におかきの匂いが漂った。すぐ隣で起きている“おかきテロ”に、マスクは意味をなさなかったという。

ビールだけなら、「まあ仕事終わりですし、飲みたい気分だったのかな？」と気にしないようにしていたという男性。だが、おかきに加えて耐え難かったのは……

「ましてや炭酸ですからゲップもするわけで…もう、ここの空気は吸いたくない！」

一気に気持ち悪くなってしまった。とは言え、途中下車すれば満員電車に押し込まれてしまう。「それなら座っていたほうがマシ」と腹をくくったものの、しんどかっただろう。

「1人気持ち良く飲み食いしているオジサンにウンザリでした」

今も思い出すたび、不快感が湧き上がってくるようだ。

※キャリコネニュースでは「電車で見かけた迷惑行為」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/OPW5RKTK