もう、妹の笑顔を信じられない。裏アカで知ってしまった、妹の“本当の顔”【ママリ】

妹の裏アカを見つけてしまった…「姉は自分勝手」「甥の相手したくない」大量の悪口にショック

実の妹がSNSにわたしの悪口を大量にのせていたことを知ったらみなさんどうしますか、、、、、





仲がいいとらおもっていた実の妹が

裏のアカウントでわたしの悪口を大量に書いているのを

見つけてしましました。

そのアカウントは見事に嘘とかもたくさん書いてました。

・大学の頃からバイトしながら家賃代として親に3万はらってる(払ってなんかいません)

・家族分の朝ごはんを仕事行く前に作って家に帰ったら家族分の晩御飯も作っている(全く何もしてくれないので親が嘆いているくらい何もしない子です)



わたしのこと

・お姉さんってお嬢様というより女王様よねっていうくらい姉は自分勝手な人間です

・周りが妊娠して自分が妊活してもなかなか出来なくて荒れまくってやっと出来たのに育児大変だ大変だっていってる。ならつくらなければいいのに

・自分の子ども親におしつけて親(私)どっかに遊びに行ってる(たしかに預けてますがそれは、実母が我が家へ来ると実母がいつも息子を連れて帰るんです。泊まりにおいでー😍と。息子もばーば大好きなので一人で泊まって次の日にお迎え行ってます)

・姉上の性格なんとかなりませんかね

・家の壁には姉がキレた時にあけたあなが大量にあるよ(あります。でも1つです。ちなみにそれは思春期真っ只中の中学生のときです。思った以上にかんたんにあいてしまってすぐごめんなさいってあやまりました)

・来るなって言ったのに甥っ子も姉上も来てるし。子ども嫌いだから私生活に子供の相手とか絶対したくないね！！





などなど、、、

他にも大量にかかれていました。

これをよんだら怒りというかショックが大きすぎて。

息子のことも可愛がってくれてるのだと思ってました。

普通に妹とはランチ行ったり遊びに行ったりする仲だったので。

これから先どうしたらいいですかね、、、。

妹は26歳実家に住んでいて彼氏もいません。

仕事は、、、養護教諭です、、、。 出典：

実の妹のSNSの裏アカウントを見つけ、見てしまった投稿者さん。そこに書かれていたのは、見事なまでの嘘のオンパレード。投稿者さんに関する悪口も、たくさん書かれていたようです。



仲が良いと思っていた妹から発信されている信じがたい言葉を目にした投稿者さんは、怒りよりも悲しみが大きかったようです。今までずっと姉妹で一緒に遊んだり、食事をしたりする仲だったにもかかわらず、全部が信じられなくなってしまいますよね。



これが思春期真っ盛りの10代がやらかしたことだとすれば、100歩譲って若気の至りだったと思って飲み込もうとしたかもしれませんが、投稿者さんの妹は26歳で仕事は養護教諭とのこと。この先、どのように接すれば良いのか悩んでいるようです。

距離を取る？正直に話す？さまざまな声

この投稿者さんの意見を見て、ママリにはたくさんの声が寄せられました。SNSは気軽にコミュニケーションが取れたり、人と繋がることができる楽しい場所であると同時に、トラブルがつきもの。家族間でのトラブルとなると、悩みも深くなりますよね。



まずは、実妹と距離を取ることを勧める声をご紹介します。

私なら距離を置きます💦

それを知って普通に接する事が難しいと

思うので…😣💦

それで、妹さんがどうしたの？と聞いて

きたら正直にSNSの事を話します。 出典：

妹の裏アカウントはたまたま見つけたものであり、話を切り出しにくい部分があるかもしれません。しかし、その存在を知ってしまった今、何もかも無かったことにしてすべて今まで通りに過ごすことは難しいもの。



また、家族という間柄なので何も言わずに会わないようにすることもできませんよね。



そのため、妹とはまず距離を置くように勧める声が届いています。そこから、実妹のアクションを待ち、何か聞いてきたところでSNSの話題を出すとのこと。自分から行動することが難しい場合、相手の行動を待つのも1つの方法ですね。

続いて、家族だからこそ直接聞いて本音で話したいとの声をご紹介します。

うちの妹も1回だけ書いてるの

見つけました😗

高校生のときでしたがスクショして

送り付けて帰ってきたらブチ切れて

やりました😑

言いたいことあるなら面と向かって言え！と 出典：

私ならあたしのこと嫌だったのね。といって裏アカのこと伝えます。

兄弟ですし本音で話したいですね......... 出典：

家族だから切り出しにくいこともあるかもしれませんが、家族だからこそ本音で話し合いたいとの声も届いています。あれこれ考えずに、直接裏アカウントを見たことを伝えるとのこと。



26歳という年齢や、養護教諭という職業を考えても妹はSNSの恐ろしさを伝える側。勇気が必要かもしれませんが、しっかりと伝えることが実の妹のことを思っての行動になるかもしれません。

また、承認欲求によるものなのではとの声も届いています。

承認欲求がすごい妹さんですね（笑）

ひどい姉がいるといって他者から、かわいそうと思われたい。

自分をあげる事で、いい子アピール。

Twitterですかね？

SNSで、イイネもらえたりコメント欲しさにしてるとしか思えないです。

なんか、姉上って言い方がもうやばい。喪女まっしぐらな感じがします😅

姉上ですが、嘘松(嘘つきツイートする人)やばいな！（笑）って言ってしまうと思います🤣 出典：

SNSでのトラブルが後を絶たない昨今。ニュースでも度々取り上げられていますよね。



妹が起こした行動は、寄せられた声にあるように承認欲求を満たしたいがためのことかもしれませんが、その行動で傷ついている人が居ることをしっかり伝えるべきです。



家族だから許されることも無く、友達だから許されることもありません。言葉はしっかりと傷跡を残します。そして完全に消えることはありません。SNSを利用するときは、改めてそういった怖さを理解したうえで利用するようにしましょう。

助産師から「ありえない！」と言われ辟易。反論するとさらに衝撃的なひとことを言われてもう病院を変えたい

実家や義実家が近いからといって、必ずしも良好な関係性とは限りません。里帰りは初めての出産を少しでも安心して行うためのものですが、かえってストレスがたまるような環境であれば帰る必要はありません。



P子さんもその一人で、夫も協力的なため里帰りをしないと決めたのですが…。助産師からは「里帰りしないのはありえない」のひとことが。

さらに「甘い！」の追い打ちまでかけられた

私と夫の考えとしては夫婦で子育てしていきたいです。

この考えは助産師さんからすると甘いようですが、そうなのでしょうか…。(色々言われて、検診、出産、この病院でやるのが億劫です😭) 出典：

夫と二人三脚で子育てをしたいと考えているP子さん。しかしそれは助産師からすると「甘い」そうで…。なかなかの追い打ちのかけ方ですね。



この投稿には「変じゃないと思いますよ。人それぞれの事情があるから、ありえないという助産師さんにちょっと疑問を感じます」「全然変じゃないですよ😄どちらの実家も車で行ける距離なら今も産後も何かあったら会えるし2人でって思ってるなら気にしなくていいと思います！」「里帰りしませんでしたが特に問題なく子育てできてますよ！」といった励ましのコメントが寄せられました。

「早く乗れって言ってんだろ」不審な車にしつこく追われ…子ども3人を守った母の緊迫体験談

©ママリ

小学3年生の息子の野球練習へ行くのに暑かったのでバスで行くか～となりバス停で待ってたら、こっちをジロジロみながらゆっくり通り過ぎてく車がいまして、



変な車だなーっておもっていたらバス停の近くまで戻ってきて、みんな暑い中大変だから送っていくから早く乗りなーって言われ、



いや大丈夫ですと言ったら、いいから早く乗りなってしつこく言われ、怖くなってこれはヤバいやつだとおもって子供ら3人に、今すぐバス停の後ろの家の玄関に逃げてって言って私も逃げたら、



車がバックしてきて目の前まできて、いいから早く乗れって言ってんだろ怖がんないでさ～暑いから乗せてくって言ってんだから早くこいって口調変わりまして、



これはヤバいなとおもって知らない人の家だったけどここ私んちなので本当に大丈夫ですと言うといなくなりました。 出典：

車の中から子どもたちに声をかけてきた人。保護者としては車の中からの声掛けはびっくりしてしまいますよね。しかも、この車から声を声をかけてきた人は、投稿者さんや子どもたちが逃げても付いてきて「車に乗れ」と言い続けたそうです。



これは恐怖を感じるできごとですよね…。

今回のできごとに強い恐怖をいだいた投稿者さんは、その後、警察へも通報。警察もパトロールをしてくれたようです。こうしたことがあった場合どうしますか？とアプリ上で質問を投げかけた投稿者さん。



もしもあなたなら、どんな対応をしますか？

「無事でよかった…」怖さに共感の声が集まる

怖い思いをした投稿者さんへは「とにかく無事でよかった」という声が寄せられていました。また、機転のきいた行動を称賛する声もありました。

めちゃくちゃ怖い思いされましたね！！

でもよく機転を効かせて子供たち守りましたね😭

すごいです👏👏👏

たまたま仲の良い人が声かけてくれたならお言葉に甘えるかもしれませんが、そんな急にきた知らん人の車なんか怖くて乗れないです💦

ご無事で何より...！！ 出典：

子どもには「知っている人の車でも乗らないように」と言われる昨今。知らない人の車なんてどんな事情でも乗れませんよね。投稿者さんがその場にいたわが子以外であろう子も一緒に守ってくれたのは、保護者からすると本当にありがたいことですよね。

おせっかいおばさんなので、困っていそうな人見かけたら、声かけちゃう人です。

でも、もちろん断られたら、サッと引きますが💦



でも、そんなにしつこく言われたら怖いですよね。 出典：

困っていそうな人がいたら声をかけてしまうという方の声もありました。もしかすると不審に見えた男性も善意があったのかもしれませんが、それにしても「車に乗れ」と言うのは今の時代、かなり警戒されてしかるべきな声掛けに感じてしまいます。



また、守る側からすれば、こうした「困っていそうな人を助ける」という人が周囲にいてくれるのはうれしいところ。子どもたちには「困ったら周辺の店舗などに逃げ込む」「知っている保護者がいる近くの家に逃げる」など、人を頼る手段も教えたいですね。



怖い思いをした投稿者さんと子どもたち。今後はこうした思いをしないことを願ってやみません。

記事作成: みー

