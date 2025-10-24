

資料

23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、岡山・香川ゆかりの7人が指名されました。

ヤクルトから2位で指名された城西大学の松川玲央選手は岡山市出身の内野手です。

関西高校時代は主に1番ショートとして活躍しキャプテンも務めました。城西大学では首都大学1部リーグで通算3度のベストナインを獲得しました。

阪神から3位で指名された筑波大学の岡城快生選手は岡山市出身の外野手です。岡山一宮高校時代は主にピッチャーやショートを守るチームの中心選手でした。

筑波大学に進学後は外野手にコンバート。持ち味の足の速さを生かし首都大学リーグ1部で活躍し、3年生の冬には大学日本代表候補の合宿に参加しました。

松川選手と岡城選手は、小学生時代、軟式野球チーム「岡山庭瀬シャークス」のチームメートで、当時は岡城選手がキャプテンでした。

（岡城快生選手［当時小6］）

「出場するからには優勝を目指したいです」

巨人から6位で指名された藤井健翔選手は、倉敷市出身で強打が魅力の内野手です。連島中学校を卒業後、埼玉県の浦和学院高校に進学し、4番を務めました。

このほか、岡山市出身で関西高校を卒業した城西大学のキャッチャー、小林結太選手が広島から育成1位。

創志学園高校出身で独立リーグ、栃木ゴールデンブレーブスの外野手、三方陽登選手がオリックスから育成1位。

多度津高校出身で独立リーグ、徳島インディゴソックスの高橋快秀投手がロッテから育成2位。

創志学園高校出身で愛知学院大学の河野優作投手が巨人から育成4位で指名を受けました。