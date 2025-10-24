＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位に日本Ｍ＆Ａ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位に日本Ｍ＆Ａ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス<2127.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



２３日の取引終了後、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の２０１億円から２２５億円（前年同期比２１．０％増）へ、営業利益が６８億円から８３億円（同４０．１％増）へ、純利益が４０億円から５０億円（同３３．７％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。成約件数が４８８件（前年同期比７．５％増）、１件当たりＭ＆Ａ売上高が４４６０万円（前年同期比１２．６％増）に上昇しており、商談開始時から成約に至るまでの一連の案件工程管理の徹底やミッドキャップ企業（売上高１０億円以上または利益５０００万円以上の企業）向けの施策が奏功したとしている。



この発表を受けて同社株は急反騰し、一時前日比１０１．６円（１４．４％）高の８０７．２円に上昇。また、他のＭ＆Ａ関連株にも物色が波及しており、こうした状況が買い予想数の上昇につながっているようだ。



