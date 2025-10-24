日本高純度が後場急上昇、投資有価証券売却益計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正

日本高純度化学<4973.T>が急上昇している。午後２時ごろ、２６年３月期の単独業績予想について、最終利益が従来予想の５億円から１４億５０００万円（前期比８．２％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。投資有価証券の一部売却により、投資有価証券売却益を計上することが要因としている。なお、売上高１４０億円（同１１．０％増）、営業利益５億１０００万円（同１．５％増）は従来見通しを据え置いている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高７５億３６００万円（前年同期比１９．０％増）、営業利益２億７１００万円（同１．９％増）、最終利益６億２４００万円（同２４．０％減）だった。生成ＡＩ向けの旺盛な需要に牽引され、ＡＩサーバやデータセンター向けが好調に推移。半導体パッケージ、モジュール、およびメモリー向けの販売が伸長した。また、貴金属価格の上昇も寄与した。なお、政策保有株式の売却タイミングの相違により、最終利益は減益を余儀なくされた。



出所：MINKABU PRESS