「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在で名村造船所<7014.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



名村造は急騰で一時６００円を超える上昇で一気に５０００円台をつけるなど異彩人気となった。日本経済新聞の電子版が２２日、「日本の造船業の建造量倍増を目指し、今治造船など国内１７社でつくる業界団体は近く３５００億円の設備投資を表明する」と報じており、これを受けて、前日の東京市場では造船株やその周辺株が一斉高に買われたが、きょうもその余勢を駆って関連株への物色人気が続いている。そのなか、同社株は空売りが高水準であり、東証信用倍率が１７日申し込み現在で０．８４倍、日証金も前日時点で貸借倍率が０．１４倍と極めてタイトな状態で、逆日歩が付いた状態にある。そのため足もとではショートカバーを誘発し踏み上げ相場の様相となっている。



出所：MINKABU PRESS