平日午前にMLB中継を見ているのはいったいどんな人？「働いて働いて働く」でも「余暇重視」でもない、第三の道
◆「誰が平日にMLBを見られるのか」問題
今年2025年のMLBポストシーズンゲームは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希のロサンゼルス・ドジャース勢だけでなく、シカゴ・カブスの鈴木誠也、今永昇太、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有、ボストン・レッドソックスの吉田正尚など、日本出身選手が数多く出場した。
ますます高まる日本国内のMLB人気を象徴する出来事ではあるものの、試合中継が行われるのは日本時間の午前中である。いったい誰が試合を見ているのか、日本人の「働き方」の変化という観点を交えて考えてみたい。
日本でのMLB中継は、野茂英雄が先発投手としてメジャーリーグで活躍しはじめた’90年代半ばからNHK BSを中心に行われるようになった。続く’00年代のイチロー、松井秀喜の活躍でさらに定着、’18年に大谷翔平がロサンゼルス・エンジェルスに移籍してからは大谷がその主役となった。
これまでMLB中継は日本時間の午前中に行われるため、主な視聴者はリタイア世代であると考えられてきた。ところが最近のSNSを観測していると、今は現役世代も視聴者として可視化され始めているようである（匿名で感想や実況を投稿している人が多いが、他の時間帯には仕事のことを書いていたりもする）。
この仮説を検証することも兼ねて、私は今回、XのライブストリーミングやYouTube Liveで「試合中継を観ながら（中継の音が入らないように）自分が雑談しつつ実況中継する」という配信を何度か行ってみた。
日本時間10月15日（水）午前に行われたナショナル・リーグ チャンピオンシップシリーズ ドジャース対ブリュワーズ戦（山本由伸が先発、大谷も1番指名打者で出場）の際の配信では、平日午前にもかかわらず約1,000人ものユーザーに鑑賞された。なお当然ながら、私の配信を観たところで試合の映像が視聴できるわけではなく、私のSNSフォロワーもインフルエンサーを自称できるほど多いわけでもないので、この数字はかなりナゾではある。
平日午前にもかかわらずMLBの中継を見るために集まる人々とは、いったい何者なのか。私自身は、「体育会系」的な働き方でもなければ、余暇を大切にする働き方でもなく「労働のなかに余暇を入れ込んでいる」人々が増えているのではないかと見込んでいる。
◆平日午前のワーキングタイムに大谷翔平を見守ってしまう人々
ここ10年、日本社会は「働き方改革」を大きく進めてきた。労働時間の短縮に加え、コロナ禍以降は大企業でもリモートワークが普及した。一方で、実業界では日本経済の低迷に対する危機感も強まっており、10月4日に自民党の新総裁に選出された高市早苗は就任あいさつで「ワークライフバランスを捨てます」「働いて働いて働きます」と述べ、議論を巻き起こした。
高市早苗的な「働いて働いて働く」発言の背景には、ここ10年の働き方改革の潮流のなかで、「でも、やっぱりそれじゃダメだ」「会社を、日本を成長させよう」と意気込む層の存在が想定できる。いわば「24時間戦えますか」な昭和的企業戦士の後裔、「体育会系」的働き方の現代版ともいえる。
一方、この対極に位置づけられるのが、仕事とはある程度距離を置いて余暇を楽しむ働き方である。例えば’24年に出版界の話題をさらった文芸評論家・三宅香帆氏の著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）は「読書と労働」の近代史を紐解きながら、これまでの日本的な働き方＝「全身全霊」ではなく、仕事をしつつも終業後にカフェで本を読む＝「半身で働く」ことを説く。いわば「文化系」的なライフスタイルを実現可能な社会にしようというメッセージは大きな反響を巻き起こした（同書は新書大賞2025で大賞を受賞、30万部を突破）。
