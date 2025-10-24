【ウルトラマンオメガ】11月放送場面カット！ ゲスト俳優:百川晴香＆声優:三宅健太も登場
日本時間2025年7月5日（土）あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信がスタートした新番組『ウルトラマンオメガ』。11月の放送場面写真＆エピソードが一挙公開された。また、俳優・百川晴香が『ウルトラマンX』以来、約10年ぶりシリーズカムバック！ 海賊宇宙人バロッサ星人役には声優・三宅健太が決定した。
10月より後半戦がスタートし、新結成された「怪特隊」特務班の活躍を軸に物語はさらなる展開を見せている。
特別編集編では、ソラトやコウセイ、アユム、ウタたち怪特隊メンバーの結成からこれまでの活躍を振り返る。8月の放送に続き、『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』をはじめとする数々のウルトラマンシリーズに出演経験をもつ水野直が演じるアカジ ナリアキを中心に描かれる。
本編の第17話では、怪獣対策チーム NDFが開発した新兵器による怪獣の単独撃破に初成功するも、倒されたはずの怪獣が突如活動を再開してしまう。不死身の怪獣を前に、怪特隊とNDFが連携して挑む防衛作戦の行方にも注目だ。
さらに第18話では、『ウルトラマンZ』に初登場して以降、数々の武器やお宝を集めてきた「海賊宇宙人バロッサ星人」が登場！ バロッサ星人（5代目）ザーゴンの声は、『怪獣8号』や『僕のヒーローアカデミア』など人気アニメ作品で活躍する声優・三宅健太が担当。三宅が演じるザーゴンが手にする歴代ウルトラマンシリーズに登場した怪獣や宇宙人をモチーフにしたアイテムの数々にも注目だ。
また同話には、不思議な少女・ギルダ役として百川晴香が出演。百川は2015年放送の『ウルトラマンX』で天才少女科学者・高田ルイを演じており、約10年ぶりに田口清隆監督のメガホンのもと、ウルトラマンシリーズにカムバックとなる！ 両名から喜びのコメントも到着している。
続く第19話「星の光を追いかけて」も田口監督が手掛け、子供の目線を通して「特撮」を見事に描き出したファンタジーあふれる一本に。
第20話「刻をこえて」では、『ウルトラマンアーク』でメイン監督を務めた辻本貴則監督が想像力を解き放った動物愛あふれる一本に。それぞれ強烈な個性をもつ怪獣たちに対し、怪特隊メンバー、そしてオメガがどのように立ち向かうのか--。彼らのチームワークと成長にも注目したい。
後半戦に突入し、ますます盛り上がりを見せる『ウルトラマンオメガ』。今後の情報公開も乞うご期待。
◆11月1日O.A.：特別総集編（2）「アカジ ナリアキの非日常」
やあみんな！ 俺はアカジ ナリアキ。太陽倉庫の上の階で、会社の社長をしているんだ。大好きなマサっさんのラジオ『エブリデイがトレンディ』を聴きながら、今日も俺は地道に仕事を頑張ってるぜ。だけど、聞いてくれよ！
この前、コウセイくんに荷物を渡そうと太陽倉庫に行ったら、オオキダくん、コウセイくん、アユムさんがいて、そこでとんでもない秘密を聞いちゃったんだ！！
誰にも言えないよ、こんなこと…これは大変なことになるぞ…！！！
◆11月8日O.A.：第17話「風花」
NDFの開発した新兵器により、人類は遂に怪獣の単独撃破に初成功する！
しかし、確かに倒されて死んだはずの怪獣が突如活動を再開！？ 怪特隊とNDFは連携して防衛作戦を展開するが、事態は刻々と悪化していく…。
不死身の怪獣の弱点を探る為、ソラトとサユキは北の永久凍土へと飛ぶ！！
◆11月15日O.A.：第18話「バロッサの家」
コウセイはレキネス・トライガロン・ヴァルジェネスの実戦トレーニングとして、ソラトに勝負を挑む！
しかし練習場として訪れた山奥は、メテオカイジュウをお宝としてつけ狙うバロッサ星人ザーゴンのアジトだった！？
ザーゴンに捕まってしまったソラトとコウセイだが、コウセイの前に不思議な少女、ギルダが現れる。
◆11月22日O.A.：第19話「星の光を追いかけて」
苦労するけど最高に面白い？ トクサツ撮影に夢中な少年エーイチは、突如大仁市に現れた怪獣の撮影中に不思議な赤い結晶を拾ってしまう。
その結晶は、人々のネガティブな感情を吸収してエネルギーに変えてしまう、宇宙から落ちてきた未知の物質であった。
◆11月29日O.A.：第20話「刻をこえて」
謎の重力波の調査に廃工場へと出動した怪特隊ウタ班。そこに居たのは、時を渡る能力を持つ、傷付き怯えた小怪獣だった！
小怪獣に導かれ、辿り着いた世界でソラトとコウセイが見たものは、怪獣を殲滅する為に発展を続けてしまった来たるべき人類の未来の姿で…。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
