yama歌う『まじかるちいかわ』MV公開！ うさぎの強くなった姿にSNS衝撃「刺さる」「流石に良すぎる」
ナガノが描くX発マンガ『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品『まじかるちいかわ』と人気アーティストのyamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」がQTORYのYouTubeで公開された。本ミュージックビデオには、大きくて強くなったうさぎの姿も映し出されており、「刺さる」「流石に良すぎる」とSNSで話題になっている。
【写真】「刺さる」と話題 ナガノ先生直筆の強くなったうさぎ
■ナガノ先生からメッセージも
楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲「春を告げる」で鮮烈なデビューを飾った SNS発のソロ・シンガー、yamaが担当。yamaは、テレビアニメ『SPY×FAMILY』のED主題歌「色彩」や、テレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のOP主題歌「slash」など多くのヒット曲を抱える人気アーティストだ。
今回のために書き下ろされた「マジカルシンドローム」は、明るくてポップな印象の中に、どこか少し切なさを感じる魔法のような楽曲。
アニメーション制作を担当したのは、アニメ『タコピーの原罪』の制作を手掛け、今話題の新進気鋭のアニメスタジオENISHIYA。監督は、プリキュアシリーズで絵コンテ・演出を多数担当し、プリキュアシリーズ20周年記念作品『映画プリキュアオールスターズ F』の監督などを務めている田中裕太だ。
キャラクターデザインは『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』や『カードファイト!!ヴァンガード overDress』のキャラクターデザインを務めた齊田博之が担当。本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、『ちいかわ』の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。
また、日本で生まれ、今や世界中の人々に愛される『ちいかわ』。世界中のファンの方々が楽しめるようYouTubeでは 5 言語の歌詞字幕付きで公開されている。
さらに、本ミュージックビデオのテーマソングであるyama「マジカルシンドローム」が各種音楽サービスにて10月22日（水）の0時00分から配信される。
原作者のナガノから、魔法少女姿のちいかわと、強くなったハチワレ＆うさぎが描かれたお祝いメッセージも届いており、「MVではじめて登場するキャラクターやふだんのちいかわたちとまた違った姿が見られる．なんとも豪華でかわいい映像．一緒に楽しんでもらえたらうれしいです!!!」とつづられている。
