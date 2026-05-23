アニメ配信サービスのクランチロールが開催した「クランチロール・アニメアワード2026」の受賞作品が発表されました。放送・配信されたアニメから選ばれるアニメ・オブ・ザ・イヤーは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』、アニメ映画から選ばれるフィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』となりました。The Anime Awards - Crunchyrollhttps://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/vote