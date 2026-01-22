¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥«¥íP¤ÎOrangestar¤¬¡¢2026Ç¯½ÕÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤ÎOP¡¢ED¼çÂê²Î¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Orangestar¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ¡×¤ä¡ÖDAYBREAKFRONTLINE¡×¡¢¡ÖSurges¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥«¥í P ¡£¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¶Ç ²ÂÆà¤Ë¤è¤ë»Íµ¨¤ÎÊª