ÀÐÇËÆâ³ÕÁí¼¿¦¡¢´±Å¡Á°¤Ï¡Ö¥Ç¥â¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê¡õ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ¡×¡¡ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¼Ö¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×
ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤¬2025Ç¯10·î21Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¤ÇÁí¼¿¦¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤ÏÆ±Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î¿¦°÷¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òX¾å¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Àµ¸á¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢´±Å¡Á°¤Ç¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê¡õ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢ÀÐÇË»á¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦²£ÃÇËë¤â
ÀÐÇË»á¤Îºß¿¦Æü¿ô¤Ï386Æü¡£10·î21Æü¤ÎXÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö386Æü¤Î¤Ê¤¬¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Æ±Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢Âè104Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯Âç¤¤Ê¤ªÎÏÅº¤¨¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË»á¤Ï´±Å¡¤òµî¤ëºÝ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤äÀÄ¤¤²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤ò¿¦°÷¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Çï¼ê¤Ç¸«Á÷¤ë¿¦°÷¤¿¤Á¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´±Å¡Á°¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÀÐÇË»á¤ò¸«Á÷¤ë²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£18Æü¤´¤í¤«¤éSNS¤Ç»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¡¢¿ô½½Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦²£ÃÇËë¤ä¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤ëÁíÍý¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥«¡¼¥É¡¢ÀÐÇË»á¤Î»÷´é³¨¤Ê¤É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸á¸å0»þ33Ê¬¤´¤í¡¢ÀÐÇË»á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸øÍÑ¼Ö¤¬´±Å¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÐÇË»á¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¸å¤Î25Ç¯7·î25ÆüÌë¡¢¼óÁêÂ³Åê¤òµá¤á¤ë¡ÖÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡×¥Ç¥â¤âSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£