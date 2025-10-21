この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【3ヶ月予報】冬型西側で強く北暖西冷型に 日本海側は大雪警戒』で、気象予報士の松浦悠真氏が11月から1月にかけての3ヶ月予報について詳しく語った。松浦氏は「3ヶ月平均でいくと若干の高温傾向となっていきそうです」と述べつつも、「寒気が強まって降雪量が多い地域が出てきそう」と指摘。全国的には平年並みか高い気温の予想で、降水量に関しては北日本や日本海側中心に「やや多い傾向」と解説した。



今回の冬は、ラニーニャ傾向やインド洋ダイポールモード現象の影響もあり、「日本付近も海水温が高い予想となっています」とした上で、「海面水温が高い状態が続くと、12月の雪の降り方はドカ雪につながりかねない」と強調。さらに「冬型が強まって『一雪の量が多くなる可能性が高い』」「寒暖差が非常に大きい、そういう冬になっていくのではないか」と解説し、ゆるやかな高温傾向と突発的な強寒波のリスクを両面から警戒すべき冬になるとした。



「本格的に冬が始まってくる12月頃に、いきなりドンと強い寒気がやってくる可能性がかなりあるんじゃないか」と述べ、日本海側や北日本ではドカ雪となる日がある点、さらに北海道の太平洋側でも「しっかり雪になるところもある」とし、「とにかく寒暖差や急な大雪への備えを」と呼びかけたのが印象的だ。



最後に松浦氏は、「月ごとの詳しい予報はメンバー限定動画で解説します。毎月1回この3ヶ月予報を出していますので、次回も参考にしてください」と締め