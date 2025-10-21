【富士通レディース】最終日

課題はパッティングだけではない。

初日、6アンダーの単独トップに立った渋野日向子（26）が、通算イーブンパーの40位に沈んだ。

前週まで5試合連続予選落ち。今大会直前に福岡のパッティングコーチの指導を受けて、初日はグリーン上で別人になったが、2日目以降は元のシブコに戻ってしまった。

渋野のゴルフは、プロなら「絶対に避けたい」というダブルボギーが多い。昨季は米女子ツアー23試合（ダブル戦やマッチプレーを除く）で22が、今季は20試合（同）で26もある。国内大会3試合の3つを加えれば計29だ。

その原因はショットの乱れやパットの打ち方だけではない。

例えば、今大会2日目は12番パー4でガードバンカーに入れた。この日も17番の第1打をグリーン右のバンカーに入れると、第2打をグリーンに乗せることができなかった。

2戦前の米ツアー「ロッテ選手権」も、初日と2日目のダボはバンカー絡み。サンドセーブ率40.7％（88位）と「砂イチ」が少ないことが数字にも表れている。ちなみに、同ツアーのサンドセーブ率1位は山下美夢有（24）の60.3％だ。

国内でも厳しい戦いが続く渋野は「（初日の）貯金を全部使っちゃった。課題はたくさんある。あと2試合出られるのはありがたい。やるべきことをやって、砕けるなら砕けるだけ。後悔しないようにやり切りたい」と言った。

米ツアーのポイントランクは104位。80位以内のシード権取りに苦労しているのも当たり前かもしれない。