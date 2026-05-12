お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。独占密着の中で、現在の生活を明かした。【写真】まさかの“反日疑惑”に戸惑いを隠さず真相を語る現在のはまやねん2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん