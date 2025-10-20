「生徒とは付き合えない」は建前？現役教師が激白、生徒からガチ告白された時の思い
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教師で教育系YouTuberのすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」の動画に出演。現役教師3名をゲストに招き、「ウラ職員会議」と題して教育現場のリアルな本音を語り合った。中でも「生徒からガチで告白されたらどうする？」というテーマでは、教師たちのリアルな対応が明かされた。
この日の企画は、すぎやま氏が司会を務め、教育の専門家や現役教師を招いて本音で語り合う「ウラ職員会議」。ゲストとして、高校の保健体育教師でボクサー、お笑い芸人としても活動する「むさし先生」、地理芸人であり高校の地理教師でもある「トフィー先生」、そして中学校の数学教師と塾講師を兼任する「もりT先生」という個性的な3名が登場した。
トークは「先生あるある」というテーマからスタート。トフィー先生が「めちゃくちゃ机が汚い先生がいる」と切り出すと、一同は共感。プリントが雪崩を起こし、隣の席との間で「領土問題が発生する」といった職員室の日常が語られた。
話題が「先生の恋愛事情」に移ると、議論はさらに白熱。すぎやま氏が「生徒からガチで告白されたらどうする？」と問いかけると、中学数学教師のもりT先生が「僕、何回か告白されたことある」と衝撃の事実を告白。その際の断り方について、「付き合えるわけない」としつつも、「生徒は生徒、教師は教師だから」と立場を明確に説明すると明かした。さらに「卒業して18歳まで待ってますって言われたら？」という踏み込んだ質問にも、「それもありました」と回答。「でも（卒業しても元）生徒は生徒だから」と、毅然とした態度で指導するという考えを示した。
また、「生徒に言われたくない言葉」というテーマでは、教師たちが密かに傷ついている一言が次々と明らかに。すぎやま氏が「塾の先生はこう言ってたよ」という言葉を挙げると、全員が深くうなずき、「じゃあ塾の先生の話聞けよ」と心の声を代弁。他にも、保護者からの伝聞で「お母さんが（先生は）話長いよって言ってた」と言われることや、もりT先生が過去に言われた「顔が違ったら好きだった」という辛辣な一言も飛び出し、教師という職業の知られざる苦悩が垣間見えた。
YouTubeの動画内容
