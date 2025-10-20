元女優の江角マキコさん（５８）が近影を見せ、イベントに参加することが明らかになった。

美容ブランド「ＭＡＤＯ」の公式インスタグラムが２０日までに更新され、「銀座ＣＵＶＯクリニック院長久保先生と江角マキコさん、ＭＡＤＯ代表のＭＡＤＯドリンクについての対談のダイジェストです。少しだけですがご覧になってください」とＹｏｕＴｕｂｅ動画の一部をアップ。江角さんは髪をまとめ、ツヤツヤの肌で女優時代と変わらぬビジュアルだ。肝斑に悩んでいたというが、現在は改善したと話し「今メイクしてないんですよ。せっかくこういう話をするんで、ちょっとアイラインを少し入れただけで」とほぼすっぴんであることも明かしていた。

また「江角マキコ氏と語る『ＭＡＤＯ ｍｏｒｅ ｍｅｅｔｉｎｇ』」と題したオンラインイベントを２５日に行うことも発表。事前申し込みが必要だが参加費は無料という。久しぶりな江角さんの姿にネット上では「お元気そうで良かった」「きれい」などの声が上がっている。

江角さんはバレーボールの実業団チームで活動後、肩の故障を機にモデル転向。１９９５年、映画「幻の光」で女優デビュー。９８年からのフジテレビ系「ショムニ」シリーズで人気に。私生活では２児をもうけ、２０１７年１月に芸能界引退を発表した。