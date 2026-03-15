かつて「還暦」といえば隠居の入り口だったが、今やそれは「美しさの円熟期」。テレビやSNSには、年齢という数字を完全に無力化させたような輝く女性であふれている。そこで「デイリー新潮」では、20代以上の男女300人を対象にアンケートを実施。「今年還暦を迎える有名人の中で、『若々しくて驚く』『ずっと綺麗で大好き』なのは誰か」をリサーチ。“ナンバーワン還暦女優”の座に輝いたのは、はたして……!?【還暦女優11人】