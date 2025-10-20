今オフの移籍市場はDeNAが主役？　去就注目「年間ローテーションを守れる左右助っ人」「チームを引っ張るガッツマン」

桑原は今季も攻守でチームを引っ張った（C）産経新聞社

今オフ、移籍市場注目の選手を多く抱えるのはレギュラーシーズン2位に終わった、DeNAにもある。

チームを率いた三浦大輔監督の勇退も決まり、チームはCSファイナルSで阪神に敗れ、すでに目は来季に向いている。

最近は5年で4度のAクラス入り、昨年はシーズン3位からの日本一を果たすなど、チームに力がついてきたことも認められる中、オフの動き次第では激震が起こりそうだ。

まず先発陣の中ではアンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイと2人の助っ人投手が注目を集める。

ジャクソンは10勝7敗、防御率2.33、ケイは9勝6敗、防御率1.74と安定したパフォーマンスが光った。

年間通して先発ローテーションを回れる助っ人投手はどの球団も欲しいピース。特に今季は巨人含め、先発陣の構築に苦しんだチームも多かったことから、2人ともNPBが今季は2年目と実績を積んだこともあり仮に移籍市場に出れば、争奪戦となることは間違いない。

また野手ではベテランの桑原将志も4年契約の最終年、FAイヤーとなる。

今季は106試合に出場、打率.284、6本塁打、OPS.730と好パフォーマンスを示した。