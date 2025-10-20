【同居NG？私、良義母なのに】孫の世話しないのに？「優しい義母」モヤッ＜第12話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第12話 羨ましい？【クミの気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんはご近所で「嫁に優しく、孫の面倒をいつも見ている」と評判のようです。でもクミさんは……。週1日家にきてと言う割には、義実家での育児もクミさんの役目。義実家まで移動をするのも一苦労なのに、ゆっくり休むことができません。預けて自分の用事を済まそうとしても行かせてもらえないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
