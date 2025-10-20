親子が離れて暮らすうちに、親と他人が親しくなり、身内同然の付き合いになる――。そんなケースは決して稀なことではありません。その中で、金銭の問題が発生するケースも考えられます。そこで今回は、高齢の母親と離れて暮らす息子の事例から、親子の話し合いの重要性をCFPの松田聡子氏が解説します。

久々の帰省…母の隣に座る「見知らぬ女性」

関東の地方都市に住む西村潤子さん（仮名・80歳）は、夫に先立たれてから一人暮らしをしていました。年金は月10万円、貯蓄は3,000万円ほど。一人息子の智之さん（仮名・55歳）は都内で暮らしており、年に一度帰省するかしないかという関係でした。

ある日、智之さんが久しぶりに実家を訪れたときのこと。居間で母が見知らぬ女性とお茶を飲んでいました。「渡辺さん」という智之さんと同年代の女性で、数年前に近所に引っ越してきて以来、買い物や通院の付き添いなど、何かと世話を焼いてくれる友人だということでした。

その夜の夕食の席で、潤子さんからこう切り出されました。

「智之、渡辺さんには本当にお世話になってるの。だから、遺言で私が死んだら100万円くらい残せるようにしたいと思ってるんだけど」

母親の突然の言葉に、智之さんは思わず箸を置きました。

「ちょっと待ってよ、お母さん。それはおかしいでしょ。赤の他人に遺産を渡すなんて。俺、一人っ子なんだよ？」

「でも、渡辺さんがいなかったら、私、生活できなかったわよ。智之は忙しいから、仕方がないけど」

確かに、この数年、智之さんはほとんど実家には帰っていません。でも、それと遺産は別の話だと思いました。

「とにかく、それはダメ」

智之さんがキッパリいうと、潤子さんは少し寂しそうな顔をして、静かにこう言いました。

「わかったわ。遺言には書かない。でも、その代わり、渡辺さんに何かしてもらったら、その都度お礼をする。私の気持ちだから、そのぐらいはいいわよね？」

智之さんは「お礼程度なら」と了承し、翌日には東京に戻ったのです。

母が死去…通帳から消えた700万円の行方

その後も、智之さんは潤子さんと疎遠でした。交際していた女性が老いた母親との関わりを嫌がっていたこともあり、以前よりもいっそう実家とは距離を置くようになっていたのです。

とはいえ、高齢の母の様子がまったく気にならないわけではありません。毎年年始の1回、電話だけはかけていました。その時には、「週に2、3回、渡辺さんが買い物や通院に付き添ってくれ、話し相手にもなってくれるから大丈夫」と潤子さんから聞いていた智之さん。お礼の話は特に出ませんでした。

智之さんはやがて交際していた女性と破局。それからしばらくして、潤子さんは85歳で静かに息を引き取りました。

智之さんが潤子さんの通帳を見たのは、葬儀が終わった後のことでした。貯金残高は約2,000万円。母の生前、最後に確認したときには3,000万円ほどあったはずが、1,000万円も減っています。

過去の取引履歴を見ても、生活費の出金は月10万円から15万円程度。年金が10万円なので、不足分は年間60万円程度、5年で300万円ほどです。つまり、残りの700万円がどこかに消えてしまったことになります。

「母さんが使ったのか？ いや、大きなものを買った形跡はない。まさか……」

智之さんの脳裏に、渡辺さんの顔が浮かびました。葬儀にも来てくれて挨拶とこれまでのお礼は伝えましたが、それ以上の話はしていません。しかし、以前「都度お金を渡す」と言っていた母の言葉。けれども、通帳には明確な記録はなく、確証はつかめません。

なぜこんなことが起きるのか──高齢者の孤独と「身近な他人」への依存

65歳以上の一人暮らし世帯は、2025年には推計で800万世帯を超えます（令和7年版「高齢社会白書」より）。一方で、智之さんのように帰省が年1回以下という40代〜50代の子どもは多く、潤子さんのようなケースは決して特殊なものではありません。

夫に先立たれ、子どもとも疎遠になり、日常生活の困りごとを、誰かに頼りたいという状況で現れたのが、渡辺さんでした。

本来は家族がすべき役割を「親切な他人」が代替し、感謝の気持ちから金銭的な謝礼へと発展します。もし、潤子さんが渡辺さんに渡していた金銭が年間100万円程度であれば、民間の家事代行サービスの相場などと比較しても、妥当な範囲といえるでしょう。

仮に智之さんが潤子さんの「渡辺さんに100万円を渡したい」という当初の希望を受け入れていたら、100万円の遺贈1回だけで済んでいました。しかし、お礼として支払ったお金が仮に年間100万円だったとすれば、5年で500万円。都度払いになったことで、結果的に遺産の減少額が大きくなった可能性があります（実際に潤子さんが渡辺さんにいくら渡していたかは、今となってはわかりません）。

潤子さんに判断能力があれば財産を自由に処分でき、年間100万円程度の支払いは特に問題にはならないでしょう。潤子さん親子のケースでは相続税もかからないため、税務調査が入ることもほぼありません。

しかし智之さんにとっては遺産が減り、その多くが何に使われたのかわからなくなりました。潤子さんの判断能力に問題がなく、自分の意思で渡辺さんにお金を支払っていたのであれば、それは有効です。智之さんが「お礼としては多すぎる」と思っても、今から取り戻すことはできないでしょう。

なぜ潤子さんは智之さんに黙っていたのでしょうか。「息子には理解してもらえない」と感じたのかもしれません。それでも渡辺さんへの感謝の気持ちは変わらないので、「都度払い」という形で謝礼を渡すことにしたのでしょう。

智之さんは何を間違えたのか──「こうすべきだった」という視点から

智之さんの最大の問題は、高齢の母への無関心でした。年に一度帰省するかしないか、電話もたまにする程度。母が誰に世話になっているのか、日常生活でどんな困りごとがあるのか、関心を持ちませんでした。

交際相手との関係を優先し、母のことは後回し。結局、交際相手とは別れ、母との関係も修復しないまま時が過ぎました。自分のことしか考えず、80代の母が一人で暮らす不安や孤独に目を向けなかったのです。

もし智之さんが潤子さんの日常に関心を持ち、定期的に連絡を取り、帰省を増やしていたら、渡辺さんへの依存も、謝礼の支払いも防げたかもしれません。

謝礼について、潤子さんの判断能力が弱まっていて金額が過剰になっていたとしたら――。智之さんがそんな疑いを持ったとしても、もはや確認する術もありません。

少なくとも潤子さんと智之さんは、智之さんの父が亡くなった時点で、潤子さんに判断能力がなくなったときの財産管理について話し合っておくべきだったと思われます。高齢になれば、誰でも判断能力が低下する可能性があります。その場合の潤子さんの希望を聞き、必要に応じて任意後見や家族信託について検討すべきでした。

これらの話し合いをしていたら、その過程で潤子さんの生活ぶりがわかり、渡辺さんとの付き合いも把握できたはずです。

智之さんのような後悔をしないためには、まずは親の日常に関心を持ち、定期的に連絡を取り、帰省を増やすことが大切です。そして、親が元気なうちに、判断能力が低下したときの備えなどについて話し合いましょう。 通帳を一緒に見る、将来の希望を話し合うといった地道な関わりが、トラブル防止につながります。

松田聡子

CFP®