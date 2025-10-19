「拾ってきたの、これ…」愛猫が足元にそっと置いた“プレゼント”に13万いいね「尊い」「お行儀よすぎ」【ママリ】

愛猫がどこかで拾って…足元に置いたものに13万いいね

チャイさんの成長記録@ネギ(@ChaiLatte_Cat)さんの投稿です。猫ちゃんを飼っていて、何かを運んできてくれた経験がある人はいますか？ゲットしたアイテムを見せるのは、飼い主さんへの愛情表現なのかもしれません。





投稿者・チャイさんの成長記録@ネギさんの愛猫は、家の中で拾ったものを自慢げに見せてくれたそう。いったいどんなものを見つけたのでしょうか。

©ChaiLatte_Cat

どっかから拾ってきた激落ちくんを自慢げに見せてくれた

猫ちゃんが持ってきてくれたのは、なんとメラミンスポンジでお馴染みの「激落ちくん」！どこかに落ちていたのでしょうか。きっと猫なりに必死で格闘して仕留めたのでしょう。その様子を想像すると、とてもかわいいです。また、見つけた珍しいアイテムを自慢しちゃうところもキュートですね。



この投稿には「ほめてほめて！」「誇らしげでかわいい」などのリプライが寄せられました。猫ちゃんのかわいい行動に、とても癒やされる投稿でした。

「食べられてますよ」ネコちゃんのしっぽ、ピンチの投稿に12万いいね

ゆゆ☺︎9m(5/22)🐣🎀(@nkcyndskbb)さんが投稿した、クスッと笑えて心がほっこりする写真です。



猫と赤ちゃんが仲良くしている写真には癒やされますよね。ある日、ベビーサークルの中でお子さんと猫ちゃんを一緒に遊ばせていたときのこと。ゆゆ☺︎9m(5/22)さんが目撃したのは、なんとも面白い状況になっている猫とわが子でした。

Ⓒnkcyndskbb

あの…しっぽ食べられてますよ…（ネコチャン、ヒーターに夢中で気付いてない模様）

お子さんは白猫ちゃんのしっぽをパク！その一方で、猫ちゃんはベビーサークルの外にあるヒーターに夢中なのだそうです。「あの～しっぽ、食べられてますよ？」と教えてあげたくなりますね。



自分の興味があるものに熱中する猫と、もふもふのしっぽを食べたくて仕方ないお子さん、どちらもかわいすぎます。この投稿には「なぜ気付かない…」「かわいい！」といったリプライがついていました。



ペットと赤ちゃんがいる日常に憧れる、かわいらしい投稿でした。

まるで乗馬？シベリアンハスキーの座り方が話題になり3.8万いいね

アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さんの投稿です。ペットを飼っていると、思わぬ行動に驚いたり、笑わせてもらったりする瞬間がありますよね。



投稿者・アイリス💜シベリアンハスキーさんは、アイリスちゃんがある場所に座っているのを見かけ、写真におさめました。「そこ座るとこちゃう……」と思わず呟いた飼い主さん。背もたれに腰かけたアイリスちゃんは、とても犬とは思えない体勢で…？

Ⓒirislady_husky

そこ座るとこちゃう……

アイリスちゃんが座っていたのは、ソファの背もたれの上でした。まるで乗馬をしているかのように、ちょこんとまたがる後ろ姿。ちょうどソファの切れ目の上に跨っており、頭もブラインドすれすれ。上下ぴったりと収まっている姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。



この投稿には「子どものころに座ったことがあります」といった、背もたれに座った経験のある方や「うちの子も座ります」といった共感のコメントも寄せられていました。ペットも子どももつい座ってしまう背もたれには、腰かけたくなる魅力があるのですね。



アイリスちゃんのかわいい姿に、思わずクスッとしてしまう投稿でした。

