100均の1000円家電がとんでもなくハイレベル！見つけた瞬間レジへ持っていったスピーカー

商品情報

商品名：ラジカセ風Bluetoothスピーカー

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：123mm×50mm×47mm スピーカーサイズ：30mm

重さ：130g

販売ショップ：ダイソー

箱を開けた瞬間わぁっと声が出た！ダイソーのハイクオリティな家電をチェック

近頃のダイソーは、ハイクオリティな家電がたくさん登場していますよね。先日、電気小物売り場を覗いてみると、スゴイものが並んでいたので早速購入してきました。

今回ご紹介するのは、その名も『ラジカセ風Bluetoothスピーカー』。お値段は￥1,100（税込）です。

箱を開けた瞬間、「わぁっ！」と声を上げてしまうほどのクオリティで、想像よりも本物に近いデザインがGOOD。

上部にある1番左のボタンが電源スイッチで、長押しでON／OFF。その隣が＋で、短押しで次の曲／長押しでボリュームアップ。次が−で、短押しで前の曲／長押しでボリュームダウン。1番右のボタンが再生／ストップとなっています。

背面を見てみるとこんな感じ。

左側が64GB以下のmicroSDカードが差し込めるスロットです。穴の下にあるイラストと同じ向きにカードを差し込むと、自動的にデータを読み込んで再生する仕様。対応しているファイル形式はMP3です。

右側がType-Cの充電コネクタで、充電用USBケーブルは別途用意します。60Wまでなら、PDケーブルも使用可能です。

ペアリング方法はまず、スピーカーの電源をONにして青色のランプが点滅しているのを確認します。次に接続機器のBluetoothモードをONにして、周辺のデバイスを探します。「XO5」とペアリングして、接続機器の音楽を再生します。この時、ペアリングに成功すると「Connected」と発声し、青色のランプが点滅するので目安にしてみてください。

機器とペアリングができない場合は、他のBluetoothデバイスを削除し、再度「XO5」と接続すると良いみたいです。周辺の電波状況や電池容量が不足すると、接続機器と繋がりにくくなることがあるので要注意です。

充電は、別売りのUSBケーブルをACアダプタなどに繋げて行います。赤色のランプが点滅していたら充電中、消灯したら充電完了です。

音量調節は接続機器でも可能。音質は「1,000円ならこんなものか…」といったレベルで、こもっているような、ポソポソした音が聞こえます。性能重視の方には向かないかもしれませんが、インテリア性はバッチリ。ボタン1つまでラジカセ風になっているので、芸の細かい家電が好きな方に刺さると思いますよ♪

今回はダイソーの『ラジカセ風Bluetoothスピーカー』をご紹介しました。

コードレスで使えるので、キッチンで音楽を聴きながら家事…なんて使い方も可能！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。