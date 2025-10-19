習近平国家主席との会談のため人民大会堂に到着した金正恩総書記＝９月４日、中国・北京/VCG/Getty Images/File

（ＣＮＮ）トランプ米政権の高官が、近く予定されているトランプ大統領のアジア歴訪の際に北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談を実現させる可能性について、非公式に協議を行った。情報筋が明らかにした。だが、実現には懐疑的な見方も多いという。

情報筋によれば、現時点で実際の訪問に向けた本格的な調整は行われていない。米国と北朝鮮との間での連絡も、第１次トランプ政権時のようには行われていないという。トランプ氏が今年初めに最初の接触を試みたものの、北朝鮮側が書簡を受け取らず返答もなかったという。

今回の外遊に関してホワイトハウスはむしろ、米中間で高まる貿易摩擦を受けて、中国の習近平（シーチンピン）国家主席との会談の調整に力を入れている。

トランプ氏自身は公私両面で金氏との会談に意欲を示している。当局者も、アジア訪問中の会談の可能性を残している。トランプ氏の第１次政権時には、トランプ氏が会談の誘いをＳＮＳで呼びかけてから４８時間以内に、南北軍事境界線沿いの非武装地帯（ＤＭＺ）でトランプ氏と金氏が握手を交わした。これは状況がいかに急速に変化するかを示す好例といえるだろう。

情報筋によると、トランプ氏が金氏との会談に関心を示すきっかけとなったのは、８月に韓国の李在明（イジェミョン）大統領をホワイトハウスに迎えたことだった。この会談で李氏は、韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）にトランプ氏を正式に招待し、その場が金氏との会談に適した機会になるかもしれないと示唆したという。トランプ氏はこれに前向きな姿勢を示した。

北朝鮮の国営メディアによると、金氏も先月、最高人民会議での演説で、トランプ氏と会談する用意があると述べた。

北朝鮮メディアによれば、金氏は演説で、「個人的には、いまでもトランプ米大統領のことは良い思い出だ」と述べた。「もし米国が空虚な非核化への執着を捨て、現実を認識したうえで北朝鮮との平和共存を目指すのであれば、われわれが米国と会談しない理由はない」

しかし情勢は、トランプ氏と金氏が２０１９年に板門店で会談して以降、大きく変化した。当時、韓国は北朝鮮を交渉のテーブルに復帰させ、会談の土台を築く上で重要な役割を果たした。南北関係も今よりもはるかに良好だった。李氏が新たに韓国の大統領に就任してまだ数カ月で、北朝鮮に対してより強硬だった前任者の遺産を払拭（ふっしょく）するには至っていない。

韓国統一省によると、北朝鮮と韓国の間で米朝首脳会談の可能性について協議は行われていない。

また、ホワイトハウスの警備チームがトランプ氏の到着に先立って韓国への視察を２度行ったが、いずれも板門店周辺には行かなかった。韓国政府の情報筋が明らかにした。これは、１９年の首脳会談のような再会が今のところは考えられないことを示唆している。

ホワイトハウスからコメントは得られなかった。