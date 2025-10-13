岡山大学は、今年、商品化されれば世界初となる治療用ロボットを開発した。そこには医学部と工学部の密接な連携があった。ジャーナリストの春川正明さんは「一般的に、医工連携はなかなかうまくいかないとされる。岡山大学がその壁を乗り越えられたのには、キーマンの存在が大きい」という――。写真提供＝岡山大学（左から）松野隆幸教授（工学部）、亀川哲志教授（工学部）、平木隆夫教授（医学部） - 写真提供＝岡山大学■岡山