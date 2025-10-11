在キューバ北朝鮮大使館などで勤務し、韓国に亡命した李日奎（リ・イルギュ）氏が2025年10月9日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、日朝関係や米朝関係の見通しについて語った。アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が10月31、11月1日の日程で、韓国南東部の慶州で行われる予定で、この機会を利用した米朝首脳会談の可能性も指摘されている。ただ、李氏は、北朝鮮にとって米朝会談は「現時点で成果が見込めない」し