小説家・カツセマサヒコ、才能の原点は“カンニングの反省文”。40枚の大作で学長を感動させた過去

MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

10月14日（火）に配信された同番組には、小説家のカツセマサヒコさんが出演。自身の文才に気づいた、大学時代の意外なきっかけを明かした。

「書くことに対して舐めてたんですよね」と語るカツセさんだが、その才能の原点は意外なところにあった。

大学時代、カンニングがバレてしまい、単位をすべて取り消されるかどうかの瀬戸際に。学長との面接に臨むなか、反省文を提出すれば考慮してもらえるという空気だったため、一念発起したという。

「これやるしかないなと思って」と反省文を書き始めたカツセさん。どれくらいの枚数を書けばいいか分からなかったが、気づけば40枚にも及ぶ大作になっていたという。

その反省文を提出したところ、学長から「心がこもっててよかった」と評価され、無事に単位が復活。

この経験を通じて、カツセさんは「俺、謝んのめっちゃ得意かもしれない。文章で謝れるなっていうのが、もう一個の原体験としてあって」と、自身の文章力に初めて気づいたと語った。