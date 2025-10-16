大相撲ロンドン公演

英国を訪れている大相撲の力士が、現地のカフェでちょっとした“洗礼”を浴び、ファンの笑いを誘っている。現地15日（日本時間16日）から5日間行われるロンドン公演を前に、熱海富士（伊勢ヶ濱）の報告に様々な反応が集まった。

熱海富士が思わぬ体験をしたのは、ロンドンのスターバックスコーヒー。着物姿で店内を訪れている。英語で注文をしたようだが、受け取ったカップのラベルに記されていた名前は「ADAMISU」。うまく伝わらなかったようだ。実際の写真を投稿したABEMA大相撲の公式Xでは「英語で果敢に注文を試みるも…名前に間違いが!?」と紹介。熱海富士はラベルを指さし、何とも言えない表情を浮かべた。

投稿を見たファンは「惜しい！」「アダミス笑っちゃいます」「四股名で注文www」「熱海富士って伝えたのかなぁ？」「っていうかグランデが小さく見えるよ」「アダムス的な かわいすぎる……」などと笑撃を受けていた。

日本相撲協会公式Xでは大の里、豊昇龍の両横綱がビッグベンをバックに記念撮影した写真が公開されるなど、異国を訪れた力士たちが話題になっている。



（THE ANSWER編集部）