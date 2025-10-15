九州産の食材とおばけモチーフのユニークなメニュー！くら寿司「九州」フェア／ハロウィーンスイーツ
回転寿司チェーンの「くら寿司」にて、九州の味覚を思う存分楽しめる「九州」フェアを開催。
また、おばけモチーフのスイーツ＆ドリンクもハロウィーン限定メニューとして販売されます☆
くら寿司「九州」フェア／ハロウィーンスイーツ
期間：2025年10月17日（金）〜期間限定
「くら寿司」にて、「【九州産】うなぎ（一貫）」や「【九州産】すぎ」など九州の味覚を堪能できる「九州」フェアを開催。
また、同日より、ハロウィーンメニューとして「ぷるぷるおばけゼリー」や「消えるゴーストメロンソーダ」も期間・数量限定で登場します。
九州の食材とユニークなハロウィーンスイーツで、食欲の秋を満喫できます！
「九州」フェア
期間：2025年10月17日（金）〜なくなり次第終了
※店舗により価格は異なります
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了
「九州」フェアでは、九州の味覚を堪能できるメニューが目白押し。
脂がのった大型のウナギを厳選した「【九州産】うなぎ（一貫）」や、黒潮の流れる好漁場で育った「【九州産】すぎ」などが登場します！
ほかにも、サバの旨みを引き出した「【九州産】さばたたき」や、引き締まった身質とほどよい脂のりを堪能できる「【九州産】活〆ひらまさ」もラインナップ。
脂の旨みを堪能できる、牛バラ肉を使った「宮崎牛てんこもり」も楽しめます☆
【九州産】うなぎ（一貫）
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）
価格：390円
※「ららぽーと堺店」ではお取り扱いしていません
脂がのった大型のウナギを厳選し、あっさりとした醤油ベースのタレを使用した「【九州産】うなぎ（一貫）」
丁寧に焼き上げたあと、蒸しの工程からの「タレつけ」と「炭火焼き」を3回繰り返す、こだわりのメニューです。
香ばしい皮目とふわふわの身質が楽しめ、とろけるような食感に仕上げられています！
【九州産】すぎ
販売期間：販売中〜2025年10月26日（日）
価格：250円
「【九州産】すぎ」は黒潮の流れる好漁場で育ち、脂のりと旨みが抜群。
血合いが美しく、透明感のある白身が特徴です。
活〆を施すことで、歯切れの良い食感に仕上げられています。
【九州産】さばたたき
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）
価格：130円
仕入れから加工まで鮮度にこだわり、ふり塩でサバの旨みを最大限に引き出した「【九州産】さばたたき」
爽やかな風味とピリッとした生姜が、サバの旨みを引き立てます！
【九州産】活〆ひらまさ
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）
価格：280円
「【九州産】活〆ひらまさ」は、豊後水道の急潮で育ち、引き締まった身質とほどよい脂のりが堪能できるメニュー。
活〆して、店内で皮引きとスライスをするので、鮮度の高さをそのまま味わえます。
宮崎牛てんこもり
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）
価格：280円
全国的な和牛の品評会で、4大会連続内閣総理大臣賞を受賞した宮崎牛を使った「宮崎牛てんこもり」
宮崎県内で生産肥育された質の高い黒毛和種（※）から、脂の旨みを堪能できる牛バラ肉が使用されています。
お寿司に合うよう、甘辛い醤油ベースの味付けに仕上げているのがポイントです！
※最長飼養地が宮崎県
ハロウィーンスイーツ
期間：2025年10月17日（金）〜なくなり次第終了
※店舗により価格は異なります
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了
「九州」フェアに合せて、揺れたり消えたりする、遊び心たっぷりのハロウィーン限定スイーツが新登場。
ユニークで不思議な「ぷるぷるおばけゼリー」と「消えるゴーストメロンソーダ」が、期間限定で楽しめます☆
ぷるぷるおばけゼリー
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月31日（金）
価格：240円
※お持ち帰り不可
おばけの形をした「ぷるぷるおばけゼリー」は、黒ゴマで目を表現。
お皿を揺らしたりスプーンで触れたりすると、ゼリーがぷるぷる揺れ動き、まるでおばけが踊っているよう！
ユニークな見た目を楽しめるほか、さっぱりとした乳酸菌ウォーター風味のゼリーもポイントです。
甘酸っぱい、つぶつぶいちごソースが味わいを引き立てます☆
消えるゴーストメロンソーダ
販売期間：2025年10月17日（金）〜10月31日（金）
価格：330円
※お持ち帰り不可
「消えるゴーストメロンソーダ」は、本格的なメロンの風味が味わえる紫色のメロンソーダ。
おばけの顔のシールを貼ったドリンクカップの蓋は、わたあめ入りです。
蓋にストローを刺すと、中のわたあめが消えてなくなる、驚きの仕掛け。
不思議な体験ができる、ユニークなドリンクメニューです☆
九州産の絶品食材と遊び心あふれるハロウィーン限定商品が同時に登場。
くら寿司の「九州」フェア／ハロウィーンスイーツは、2025年10月17日より期間限定で販売開始です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 九州産の食材とおばけモチーフのユニークなメニュー！くら寿司「九州」フェア／ハロウィーンスイーツ appeared first on Dtimes.