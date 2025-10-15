回転寿司チェーンの「くら寿司」にて、九州の味覚を思う存分楽しめる「九州」フェアを開催。

また、おばけモチーフのスイーツ＆ドリンクもハロウィーン限定メニューとして販売されます☆

くら寿司「九州」フェア／ハロウィーンスイーツ

期間：2025年10月17日（金）〜期間限定

「くら寿司」にて、「【九州産】うなぎ（一貫）」や「【九州産】すぎ」など九州の味覚を堪能できる「九州」フェアを開催。

また、同日より、ハロウィーンメニューとして「ぷるぷるおばけゼリー」や「消えるゴーストメロンソーダ」も期間・数量限定で登場します。

九州の食材とユニークなハロウィーンスイーツで、食欲の秋を満喫できます！

「九州」フェア

期間：2025年10月17日（金）〜なくなり次第終了

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

「九州」フェアでは、九州の味覚を堪能できるメニューが目白押し。

脂がのった大型のウナギを厳選した「【九州産】うなぎ（一貫）」や、黒潮の流れる好漁場で育った「【九州産】すぎ」などが登場します！

ほかにも、サバの旨みを引き出した「【九州産】さばたたき」や、引き締まった身質とほどよい脂のりを堪能できる「【九州産】活〆ひらまさ」もラインナップ。

脂の旨みを堪能できる、牛バラ肉を使った「宮崎牛てんこもり」も楽しめます☆

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）

価格：390円

※「ららぽーと堺店」ではお取り扱いしていません

脂がのった大型のウナギを厳選し、あっさりとした醤油ベースのタレを使用した「【九州産】うなぎ（一貫）」

丁寧に焼き上げたあと、蒸しの工程からの「タレつけ」と「炭火焼き」を3回繰り返す、こだわりのメニューです。

香ばしい皮目とふわふわの身質が楽しめ、とろけるような食感に仕上げられています！

【九州産】すぎ

販売期間：販売中〜2025年10月26日（日）

価格：250円

「【九州産】すぎ」は黒潮の流れる好漁場で育ち、脂のりと旨みが抜群。

血合いが美しく、透明感のある白身が特徴です。

活〆を施すことで、歯切れの良い食感に仕上げられています。

【九州産】さばたたき

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）

価格：130円

仕入れから加工まで鮮度にこだわり、ふり塩でサバの旨みを最大限に引き出した「【九州産】さばたたき」

爽やかな風味とピリッとした生姜が、サバの旨みを引き立てます！

【九州産】活〆ひらまさ

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）

価格：280円

「【九州産】活〆ひらまさ」は、豊後水道の急潮で育ち、引き締まった身質とほどよい脂のりが堪能できるメニュー。

活〆して、店内で皮引きとスライスをするので、鮮度の高さをそのまま味わえます。

宮崎牛てんこもり

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月26日（日）

価格：280円

全国的な和牛の品評会で、4大会連続内閣総理大臣賞を受賞した宮崎牛を使った「宮崎牛てんこもり」

宮崎県内で生産肥育された質の高い黒毛和種（※）から、脂の旨みを堪能できる牛バラ肉が使用されています。

お寿司に合うよう、甘辛い醤油ベースの味付けに仕上げているのがポイントです！

※最長飼養地が宮崎県

ハロウィーンスイーツ

期間：2025年10月17日（金）〜なくなり次第終了

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

「九州」フェアに合せて、揺れたり消えたりする、遊び心たっぷりのハロウィーン限定スイーツが新登場。

ユニークで不思議な「ぷるぷるおばけゼリー」と「消えるゴーストメロンソーダ」が、期間限定で楽しめます☆

ぷるぷるおばけゼリー

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月31日（金）

価格：240円

※お持ち帰り不可

おばけの形をした「ぷるぷるおばけゼリー」は、黒ゴマで目を表現。

お皿を揺らしたりスプーンで触れたりすると、ゼリーがぷるぷる揺れ動き、まるでおばけが踊っているよう！

ユニークな見た目を楽しめるほか、さっぱりとした乳酸菌ウォーター風味のゼリーもポイントです。

甘酸っぱい、つぶつぶいちごソースが味わいを引き立てます☆

消える ゴースト メロンソーダ

販売期間：2025年10月17日（金）〜10月31日（金）

価格：330円

※お持ち帰り不可

「消えるゴーストメロンソーダ」は、本格的なメロンの風味が味わえる紫色のメロンソーダ。

おばけの顔のシールを貼ったドリンクカップの蓋は、わたあめ入りです。

蓋にストローを刺すと、中のわたあめが消えてなくなる、驚きの仕掛け。

不思議な体験ができる、ユニークなドリンクメニューです☆

九州産の絶品食材と遊び心あふれるハロウィーン限定商品が同時に登場。

くら寿司の「九州」フェア／ハロウィーンスイーツは、2025年10月17日より期間限定で販売開始です！

